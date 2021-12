Gisele Bündchen ensina Jimmy Fallon a desfilar

A modelo brasileira Gisele Bündchen participou na noite desta quarta-feira, 27, do The Tonight Show With Jimmy Fallon, para promover um novo livro de fotografias publicado nos EUA pela editora Taschen.

Questionada sobre o que faria na carreira, agora que está longe das passarelas, a supermodel respondeu que está focada nos filhos e na família. "Estou tomando esse ano como um sabático para ver aonde minha vida vai me levar. Estou esperando ser inspirada", disse Gisele.

Antes de se despedir, ela disse que não poderia sair sem deixar alguém em seu lugar e então passou a ensinar Fallon a desfilar.

Jimmy Fallon de solto alto ao lado de Gisele (Foto: Reprodução)

adblock ativo