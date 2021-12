Gisele Bündchen desembarca no Brasil para participar da Olimpíada

Gisele Bündchen, 36 anos, chegou na manhã desta segunda-feira, 1º, ao Brasil para participar da abertura da Olimpíada, no Rio de Janeiro. A modelo desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos com os filhos Benjamin, 6 anos, e Vívian, 3 anos, e dois seguranças. Tom Brady, marido de Gisele e pai das crianças, não estava acompanhando a família desta vez.

Logo em seguida, Gisele e os filhos pegaram um jatinho para o Rio de Janeiro, onde a modelo desfilará na abertura dos jogos. No Rio, a übermodel está hospedada no Hotel Fasano.

