Gisele Bündchen aparece sem maquiagem em capa de revista

Em clima mais intimista do que nunca, a übermodel Gisele Bündchen é capa da edição de fevereiro da Vogue Itália. As imagens foram feitas na casa da modelo em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O fotógrafo usou uma câmera analógica e apenas luz natural para capturar alguns momentos da rotina de Gisele, nos quais aparecem seu marido, o atleta Tom Brady e os filhos do casal Benjamin, 8 anos, e Vivian, 5. Nelas, ela aparece com roupas escolhidas por ela e sem maquiagem - esta é a primeira vez em que uma modelo estampa as páginas da publicação de cara lavada.

As imagens da matéria chamada "Domingo com Gisele" são acompanhadas de uma entrevista da modelo feita pelo autor sul-africano Richard Mason.

