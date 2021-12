Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso participam do TV Xuxa

Os atores recém-casados Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são os convidados deste sábado, 08, do TV Xuxa, comandado por Xuxa Meneghel. O casal vai participar do quadro ‘Melhor de Dois’, no qual os artistas passam um dia fazendo tarefas de profissionais que trabalham com crianças.

Giovanna e Bruno, que interpretam Suely, na novela “Escrito nas Estrelas”, e Berilo, em “Passione”, trabalharam no lugar de recreadores de um hotel nas atividades de tiro ao alvo e circuito. Depois, as duas crianças escolheram qual deles desempenhou melhor a tarefa.

No mesmo dia, a apresentadora Xuxa vai conversar com jornalista Glória Maria no ‘Papo X’.

‘TV Xuxa’ tem direção de núcleo de Roberto Talma, direção-geral de Mariozinho Vaz, e direção de Adriano Coelho, Ivana Braga e Patrícia Guimarães. O programa vai ao ar aos sábados, logo após ‘Hanna Montana’.

