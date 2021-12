Giovanna Ewbank conta que Igor, do BBB 11, foi seu primeiro "namoradinho"

Giovanna Ewbank confirmou que Igor, do BBB 11, foi seu primeiro "namoradinho". Depois que o rapaz falou no programa que já havia ficado com a mulher de Bruno Gagliasso, a atriz usou seu perfil no Twitter para comentar o assunto: "ele foi meu primeiro namoradinho quando eu tinha 13 anos. Nunca pensei que ele fosse lembrar. Faz mais de 10 anos", escreveu.









