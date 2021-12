Giovanna Antonelli estrela verão 2016 da Arezzo

A campanha verão 2016 da marca de sapatos e acessórios Arezzo tem uma esperada vilã como protagonista: a atriz Giovanna Antonelli. Ela viverá a ambiciosa Atena em A Regra do Jogo, próxima trama das 21h da TV Globo, com roteiro de João Emanuel Carneiro.

Com direção criativa do renomado Giovanni Bianco e fotografia assinada por Zee Nunes, a campanha foi executada num estúdio, mas com clima de externa. Um painel cenográfico foi utilizado para oferecer a sensação de paisagem, ao lado de um Rolls Royce original da década de 1970.

Em entrevista exclusiva para A TARDE, a intérprete diz que a campanha foi Idealizada por um time de primeira. "O Giovanni é um gênio criativo".

Papel na moda

Giovanna Antonelli conta que busca informação da moda para agregar no desenvolvimento dos seus personagens. "Isso me inspira a compor o novo. Ajuda a me reinventar. O dia a dia acaba virando uma consequência", aponta.



Ela acredita que os personagens levam o artista para vários lugares no inconsciente coletivo. "E ditar moda faz parte deste processo, desta identificação", completa.



O novo look, com cabelos mais claros, foi criado para o novo papel. "O visual de Atena é incrível, forte, marcante, sexy e, o mais importante, possível de ser usado, copiado".

adblock ativo