Gilmelândia substituirá Luciana Gimenez no SuperPop

Gilmelândia substituirá Luciana Gimenez SuperPop, da Rede TV!, durante a licença-maternidade da apresentadora. A cantora, ex-vocalista da Banda Beijo, começará a comandar a atração no dia 8, às 22 horas. Não é a primeira vez que a baiana trabalhará como apresentadora. Ela já esteve à frente da reedição do Viva a noite, no SBT, (em 2008), e também já trabalhou na cobertura de carnaval da Band, em Salvador.

adblock ativo