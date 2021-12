Gilmelândia lança novo trabalho, Tambor de Gil

Uma homenagem à Bahia e à sua diversidade percussiva é o que promete o novo EP da cantora e apresentadora Gilmelândia, intitulado Tambor de Gil, com produção do percussionista Cara de Cobra e do produtor Hilton Mendes.

Para marcar esse novo momento da artista, acontece nesta terça-feira, 21, às 17 horas, o lançamento da música Meu Afro, com um pocket show, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

O disco é resultado de pesquisas rítmicas do universo da percussão junto à bagagem da cantora ao longo dos seus 17 anos de carreira. O primeiro single apresentado foi a música Paz e Amor (It's Gonna Bee Good), com participação do cantor EdCity, cantada em inglês e português.

Riqueza baiana

Segundo Gilmelândia, Tambor de Gil celebra a música baiana através da mistura de instrumentos percussivos, como agogô e berimbau, com referências da musicalidade do recôncavo, além do chamado groove arrastado. "Com esse EP Tambor de Gil, eu espero mostrar às pessoas o que é que a Bahia tem", diz a cantora.

Das seis canções inéditas do EP, Gil assina três, são elas: Meu Afro, Te Dou e Tambor de Gil. A artista fala sobre o processo de composição do EP, cujas músicas foram feitas com seu parceiro e amigo Rubem Tavares.

"As coisas foram sendo feitas com carinho, pensando sempre na riqueza rítmica da Bahia, como as canções que homenageiam o agogô, o berimbau e o samba do recôncavo".

Com jeito alegre e carismático, Gilmelândia foi conquistando todos a sua volta; que, reconhecendo o seu talento, foram lhe apresentando oportunidade de novos trabalhos, do cantar em bares, vocalista da banda Beijo à apresentadora de TV em emissoras como Band e Rede TV. "Depois de diversas experiências tanto na música e na TV, hoje em dia eu tenho uma bagagem que me permite chegar em qualquer lugar e poder contar um pouco do que é a diversidade da musicalidade baiana", conta.

Agora morando em São Paulo, Gil segue estudando outras linguagens, como cinema, fotografia. Além de desenvolver novo projeto chamado Gilmelândia Uma Nova Era, que deve seguir turnê pelo Brasil.

adblock ativo