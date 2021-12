Gilmelândia assume lugar de Luciana Gimenez no SuperPop

A baiana Gilmelândia vai assumir o lugar de Luciana Gimenez na apresentação do “SuperPop”, da Rede Tv!, a partir de 8 de fevereiro, segundo informações da coluna de Flavio Ricco, do Uol. A dona da atração, que viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira, 17, saiu deixando alguns programas gravados, já que não fará mais nenhum registro antes do nascimento do seu segundo filho. Gimenez é casada com o vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, desde 2006.





