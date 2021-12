Gilberto Monte é o convidado do Criativos Dissonantes

Depois de Marcelo Rezende, diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, é a vez do projeto Criativos Dissonantes receber o músico e gestor cultural Gilberto Monte. Neste ano, ele foi convidado pela Ministra da Cultura Marta Suplicy para dirigir a área de música da Fundação Nacional das Artes (Funarte). Na quinta, às 16 horas, ele participa de uma videoconferência sobre economia criativa, e ministra uma palestra às 17h30, na RV Cultura & Arte (Rio Vermelho). As inscrições vão até quarta, e são 20 vagas. Mais informações no telefone (71) 3334-4929.

Olodum e The Platters gravam juntos

Depois que se apresentaram juntas na Concha Acústica do TCA no Dia da Consciência Negra, na quarta-feira, as bandas Olodum e The Platters parecem ter gostado da combinação entre os tambores de um e os vocais de outro. Na quinta, os grupos se encontraram no estúdio Casa das Máquinas, de Tadeu Mascarenhas, para gravar juntos duas canções clássicas do The Platters: Only You e The Great Pretender. Elpídio Bastos, diretor musical do Olodum, estava lá e acompanhou as gravações bem de perto. As músicas estarão no CD de 35 anos do Olodum, que serão comemorados no carnaval de 2014.

Luto no pelô

Depois de sete anos se mantendo como um dos poucos espaços de resistência cultural da cidade, o Sankofa African Bar fechará suas portas na segunda quinzena de dezembro. O bar, que funciona no Pelourinho, tem como ponto alto sua atuação em defesa da cultura negra, e abriga diversos eventos culturais, que vão do Sarau Bem Black, de Nelson Maca, nas quartas-feiras, à Salsa, nas terças.

Allan Santos: sabores

No Maria Maria Boteco Gourmet, em Stella Mares, o chef Allan Santos investe em novos sabores para pratos bem conhecidos. A sobremesa Romeu e Julieta virou seu Romeu e dona Juju: queijo coalho com creme de goiaba. E o molho barbecue é feito à base de rapadura.

Literatura negra no Ilé Àse Opô Afonjá

NEste sábado, 23, tem Feira de Livros no terreiro Ilé Àse Opô Afonjá, no bairro de São Gonçalo do Retiro. O evento, que é uma parceria entre o terreiro e a Fundação Pedro Calmon, vai das nove às 13 horas e reunirá autores e editoras com livros relacionados à temática negra. A relação do lugar com a literatura é de muita proximidade, já que o terreiro é dirigido pela ialorixá Mãe Stella de Oxossi, que recentemente passou a fazer parte da Academia de Letras da Bahia. O terreiro Ilé Àse Opô Afonjá tem mais de 100 anos de existência e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1986. A Feira de Livros no terreiro é aberta ao público e tem entrada franca.

Magary em Angola

O cantor Magary Lord foi convidado pelo jornalista Raimundo Lima a conhecer Angola no ano que vem. Na sexta, o cantor foi a um almoço na casa de Lima, em Guarajuba, no qual se reuniu com músicos angolanos, como Filipe Mukenga, Sanguito, Carlos Lamartine e Abel Duere.

Frutos do Brasil

Os empresários Bruno Miranda, Edvalter Junior e Otávio Alexandre investiram na primeira franquia baiana da marca de picolés e sorvetes Frutos do Brasil. A loja fica no piso L1 do Salvador Norte Shopping, e reúne sabores tradicionais e de frutas pouco conhecidas, como o araticum.

Cineclube Mário Gusmão lança caixa

Na terça, o Cineclube Mário Gusmão, projeto de extensão da UFRB, lançou a caixa de DVDs Anjo Negro, reunindo diversas produções baianas. Uma delas é o premiado curta Dez Centavos (foto), de 2007, de Cesar Fernando de Oliveira.

Dênisson Padilha Filho: novo livro

No início do ano que vem, o escritor Dênisson Padilha Filho apresenta ao público seu quarto livro, O Herói Está de Folga. O volume reúne nove contos sobre solidão, culpa e heroísmo decaído, e sairá pela editora baiana Kalango, de Dhan Ribeiro.

