Gilberto Gil volta a ser internado em São Paulo

O cantor Gilberto Gil, 73 anos, foi novamente internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ainda não há informação precisa sobre o motivo que levou o músico a essa internação. A assessoria de imprensa da instituição não tem essas informações e, assim que for possível, emitirá nota sobre o estado de saúde do músico.

Em 25 de fevereiro Gil esteve internado no mesmo hospital para fazer seu check-up rotineiro, mas, durante a bateria de exames, foi detectada uma hipertensão arterial, o que fez com que ele ficasse mais tempo de repouso. Após deixar o Sírio, deu continuidade à turnê de Dois Amigos, Meio Século de Música, ao lado do amigo Caetano Veloso.

Na sexta-feira, 6, os dois parceiros fizeram uma apresentação na Itália.

adblock ativo