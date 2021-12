Gilberto Gil tranquiliza fãs nas redes sociais

O cantor Gilberto Gil usou seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira, 10, para tranquilizar os fãs após a divulgação de sua volta ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ele publicou uma foto sua e na legenda explicou que a nova internação seria apenas para terminar o acompanhamento médico, iniciado em fevereiro, quando ficou internado por um longo tempo, com um quadro de hipertensão arterial.

"Gostaria de agradecer a todos pela preocupação, pelas inúmeras ligações, e-mails e recados aqui nas redes. Como vocês sabem, no mês passado iniciei um check-up aqui em São Paulo, interrompi pra fazer minha maratona de shows com @caetanoveloso pela América Latina, Estados Unidos e Europa, e agora retornei ao hospital com @floragil_ para terminar o meu check-up. Obrigado por tanto carinho, espero em breve estar em casa", escreveu.

