Gilberto Gil se apresenta no São João do Pelourinho

Depois de quatro dias seguidos de festa, o São João do Pelourinho traz na programação Gilberto Gil. O cantor é a principal atração desta segunda-feira, 24. Se apresentam, ainda, as bandas como Bicho de Pé e Dona Zefa.

A festa no Centro Histórico é uma opção para quem não viajou mas quer um pouco do clima de interior. A programação traz desde concurso de quadrilhas infantis a shows de forró e música regional.

O Pelourinho também atrai os amantes do futebol, que se reúnem para ver os jogos da Copa das Confederações no Terreiro de Jesus, onde um telão está instalado. É o caso do funcionário público José Batista, 50, que preferiu não viajar para acompanhar melhor as partidas. "Vim para o ver o jogo, mas vou ficar até tarde para o forró", disse.

Organização

Batista disse não ter do que se queixar em termos de organização, mas a estudante Carina Andrade, 20, discorda. "Faltam banheiros e os que existem são imundos. As ruas também ficam muito sujas", reclamou.

Ainda assim, ela elogia o trabalho da polícia no local e o cumprimento dos horários na programação. "A vantagem é que tem sempre policiais pelas ruas principais e isso nos passa mais segurança. Também tem havido poucos atrasos, no máximo meia hora", afirmou a jovem.

