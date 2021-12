Gilberto Gil recebe alta após seis dias internado em São Paulo

O cantor Gilberto Gil recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 27, do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo), onde estava internado há seis dias.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, o baiano precisou se internar para dar continuidade ao tratamento de insuficiência renal. Gil ainda chegou a postar no Instagram uma foto ao sair do hospital.

"Voltando para casa", escreveu o baiano, na legenda da imagem.

Desde o início do ano, o cantor é acompanhado por médicos mensalmente para realização de exames e continuidade no tratamento.

Ele também chegou a criar uma música para sua cardiologista, Roberta Saretta, que arrancou "quatro pedacinhos" do seu coração.

