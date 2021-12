Gilberto Gil realiza show em homenagem a nova fase da sua carreira em fevereiro

O cantor Gilberto Gil realiza nos dias 8 e 9 de fevereiro o show 'Gilberto Gil - OK,OK,OK' na sala principal do Teatro Castro Alves.

Com um repertório repleto de sucessos, Gil realiza uma apresentação intimista reunindo amigos e familia onde o cantor celebra uma nova fase em sua carreira: o primeiro álbum da velhice. Acompanhado de metais, backing vocal, teclados, guitarras e percussões, Gilberto Gil propõe ao público interpretações do universo particular de 'OK OK OK' aliado a um repertório de sucessos que já são parte da vida e história do Brasil.

Os ingressos custam entre R$75 e R$200 e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro ou através do site Ingresso Rápido.

