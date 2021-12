Gilberto Gil participa de evento sobre diversidade cultural

O II Seminário Políticas para Diversidade Cultural, que será realizado entre os dias 26 e 28 de setembro, no Hotel Sol Victoria Marina e no Instituto Cultural Brasil-Alemanha (Icba), contará com a presença de Gilberto Gil.

O músico vai abordar como tema os novos sujeitos e arranjos para a produção e circulação de bens culturais. A conferência será realizada no dia 28 de setembro, às 16 horas, e marca o encerramento do evento.

Pelo segundo ano consecutivo, o seminário traz especialistas para discutir a relação da diversidade com políticas públicas, direitos humanos e produção cultural. O encontro é gratuito e será realizado sempre das 9h às 18h.

As pré-inscrições para as conferências estão abertas e podem ser realizadas através do site do seminário até o dia 24 de setembro.

