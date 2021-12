Gilberto Gil lança CD na Concha Acústica do TCA

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A produção de Gilberto Gil confirmou show de lançamento do CD e DVD "Fé na Festa" no dia 30 de janeiro, na Concha Acústica do TCA. O cantor e compositor baiano divulgará o seu mais recente trabalho que reúne repertório quase todo autoral e inédito.



A informação foi divulgada no twitter oficial do cantor (acesse aqui) nesta terça-feira, 4. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.

Gilberto Gil - Lançamento do CD e DVD Fé na Festa

Onde: Concha Acústica do TCA - Campo Grande

Quando: 30 de janeiro, às 18h30

Quanto: não informado

