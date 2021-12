Gilberto Gil é internado em São Paulo sem previsão de alta

O cantor Gilberto Gil, de 73 anos, voltou a ser internado nesta sexta-feira, 11. A informação foi confirmada neste sábado, 22, pela assessoria do artista. O baiano está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento de insuficiência renal. Ainda não há previsão de alta.

Gil tem sido internado desde o início do ano, mensalmente, para a realização de exames e continuar o tratamento. Em setembro, o cantor chegou a passar uma semana no hospital.

Em outubro, o cantor precisou passar por uma biópsia no coração e, após a recuperação, ele compôs uma canção para a cardiologista Roberta Saretta, que está acompanhando o seu caso.

A música foi divulgada no Instagram da esposa do cantor, Flora Gil, onde ele aparece tocando um violão e cantando a letra: "Ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração / Depois mandou examinar os quatro pedacinhos / Um para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá / Um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar / Um para saber se estou curado com os remédios que ela me deu / Um pra saber se estou errado de ter juntado meu destino ao seu", ele canta no vídeo que já tem mais de 6 mil visualizações, com a legenda "Inspiração depois de tanto hospital. #obrigadatodososmedicos".

