Gilberto Gil e Bem Gil juntos em show acústico

A voz e o violão de Gilberto Gil terão a companhia do seu filho Bem Gil no próximo domingo, dia 7, no evento Show na Casa. Pai e filho estarão se apresentando em um show acústico, às 18h, no espaço de eventos Casa Cor Bahia, no Morro do Ipiranga, Ondina. O primeiro lote de ingressos será vendido ao preço de R$ 120.







| Serviço |



Evento: Projeto "Show na Casa"

Atrações: Gilberto Gil e Bem Gil (07/11)

Discotecagem: DJ Enrico Masiero (lounge music)

Ingressos: R$120,00 – 1° lote (preço único) - O ingresso do show dá direito a visitar a exposição Casa Cor Bahia. 2º lote – R$150,00

Horário: às 18h

Vendas: Bilheteria da Casa Cor Bahia 2010 e nas lojas Osklen (Shoppings Salvador, Barra e Iguatemi)

Local: Espaço de Eventos Casa Cor 2010 (Rua José Pancetti, 7 – Morro do Ipiranga, Barra)



