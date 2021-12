Gilberto Gil disputa título de ícone dos últimos 50 anos com Beatles e Elvis

Gilberto Gil está entre os artistas mais relevantes dos últimos 50 anos, segundo a rede de televisão CNN e a revista "Songlines". O cantor e compositor baiano divide a lista com ícones como os Beatles, os Rolling Stones, Elvis Presley e Michael Jackson.

O público deve votar por seu artista favorito, para escolher cinco entre os 20 concorrentes para o título de ícone da música dos últimos 50 anos. Os nomes mais votados serão anunciados no dia 25 de agosto.



A lista também conta com nomes de peso como o de Aretha Franklin, Bob Dylan, Madonna, Bob Marley e James Brown. Também estão no páreo Juanes, Nusrat Fateh Ali Khan, Youssou N'Dour, Miriam Makeba, Khaled, Asha Bhosle, Oum Kalsoum, Teresa Teng e Leslie Cheung.

