Gilberto Gil deve receber alta neste sábado

O cantor e compositor Gilberto Gil vai receber alta no próximo sábado, 14, após ter sido internado para realizar exames no Hospital Sírio- Libanês, em São Paulo. As informações são da assessoria de imprensa.

Gil deu entrada na unidade de saúde na última terça-feira, 10, e no mesmo dia enviou uma nota tranquilizando fãs.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor, o cantor realiza um tratamento renal, que foi interrompido por conta do início da turnê com Caetano Veloso. O procedimento é utiliza remédios e não precisa de diálise.

A assessoria informou ainda que a internação já estava agendada. "Já estava prevista a ida dele ao hospital para quando ele voltasse da turnê. É apenas para uma complementação dos exames", afirma.

