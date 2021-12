Gil e outros príncipes comentam valsa com Ivete

Alegre, jovial e emocionante. Foi com estas três palavras que o cantor Gilberto Gil, um dos quinze príncipes da apresentação de Ivete Sangalo na 15ª edição do Festival de Verão Salvador, descreveu a participação. A cantora subiu ao palco ao som de We Are Carnaval, numa versão instrumental, e dançou valsa com cada um de seus 15 convidados. Logo depois de deixar o palco, Gilberto Gil conversou com A TARDE e contou da emoção de participar do espetáculo. "Foi uma ideia criativa, bonita, que aproveitou um elemento forte da tradição. A Bahia tem isso, essa variedade de gente, de tonalidades, de ritmos", afirma ele.

Denny, cantor da Timbalada, revela que ficou honrado com o convite de fazer parte do seleto grupo dos 15 príncipes. "Carlinhos Brown é pai, é de casa, e Gil é mestre. Foi ótimo encontrar todos eles juntos, foi uma oportunidade para revê-los, já que a gente se encontra mais em avião". Já Armandinho Macêdo e Durval Lellys não cansavam de trocar elogios ao descer do palco. Concordaram mesmo foi em enaltecer Ivete: "A festa foi diferente de qualquer coisa já feita, falei até com Gil", Armandinho diz. Durval complementa: "Só Ivete para arrumar uma coisa dessas. Foi lindo".

