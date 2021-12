Gil e Caetano vão se apresentar na reabertura da Concha

Está no Facebook de Gilberto Gil e foi confirmado pela assessoria do músico baiano que ele e Caetano Veloso pretendem fazer o show de Dois Amigos, Um Século de Música na Concha Acústica do TCA. A apresentação dos cantores estava programada inicialmente para o dia 28 de novembro, mas Gilberto Gil colocou "a definir" na data do show em Salvador.

A ideia é que a apresentação encerrasse o projeto em Salvador, mas para isso o equipamento tem que estar pronto. A promessa do secretário de Cultura Jorge Portugal é entregar a Concha para o verão, o que daria tempo. A turnê brasiliera começa dia 20/8, em São Paulo, e já tem mais quatro cidades confirmadas.

