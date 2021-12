Gianecchini comemora 'reencontro' com Juliana Paes em novela

Reynaldo Gianecchini comemorou pelo Instagram nesta segunda-feira, 22, sua nova parceria de trabalho com Juliana Paes. Os dois vão contracenar em "A Dona do Pedaço", próxima novela das 9 da Rede Globo, que substituirá "O Sétimo Guardião".

"Será que vocês vão shippar [torcer pelo relacionamento amoroso]? Eu já estou adorando meu reencontro com Juliana Paes", escreveu na rede social. Os dois estiveram no elenco de Laços de Família, novela que foi ao ar em 2000.

Os fãs se entusiasmaram com a publicação e relembraram outras produções das quais Gianecchini participou. Uma seguidora comentou: "Eu tinha sete anos [em 2000] e já tinha um crush [pessoa pela qual o outro sente alguma atração] no ator mais talentoso e gato da TV brasileira. Tinha foto até na porta do guarda-roupa (risos)".

"Shippo só com a Taís Araújo. Paco e Preta eternamente", escreveu outra, em menção à novela Da Cor do Pecado, de 2004.

