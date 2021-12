Gerônimo é uma das atrações do Mercado Iaô neste domingo

Gerônimo estará na segunda edição do Mercado Iaô, no fim de linha da Ribeira, junto com o grupo Moura e Silva e a banda Mascarados, no domingo, 11, a partir das 10h. O evento é gratuito.

O mercado ainda conta com um Espaço Literário, com venda de livros e encontro entre escritores baianos, como Mariana Paiva e João Filho. Já na área gastronômica, os chefs Clodomiro Tavares, Casales, Gerson Alves e Tiago Facão assinam o cardápio, que vai de baguete com ragu de costela bovina à paella.

