Gerônimo e Magary Lord encerram temporada de verão da "A Feira da Cidade"

A Feira da Cidade encerra neste fim de semana, sábado, 4, e domingo, 5, sua temporada de verão no bairro de Stella Maris, na praça em frente ao Grande Hotel, em Salvador. E para fechar a passagem pelo bairro Magary Lord e Gerônimo vão animar os vistantes.

A programação contará ainda com torre de DJ tanto no sábado quanto no domingo, com a abertura sempre acontecendo às 10h e o encerramento após as 20h. No sábado, os agitos começam com a programação infantil na parte da manhã. A garotada terá, neste fim de semana, banho de piscina e mangueira com a Sereia, bailinho com o Rixô Eletrétrico e a guitarra baiana afiada de Fred Menendez, além de muitas brincadeiras e parque infantil.

Ainda no sábado tem Circo Batucada, torre de DJs, Rafael Pondé e o semba cheio de energia de Magary Lord.

A programação do domingo vai ser encerrada com o show de Gerônimo, no fim da tarde. Antes, porém, o público confere muitas apresentações.

Além das atrações musicais estarão lá as tradicionais barracas de artesanato, produtos inovadores e gastronomia.

