Gerônimo e banda Mont Serrat a R$ 1 no TCA

>> Confira aqui outras opções de programação no Roteiro de Música



Com o objetivo de oferecer ao público baiano uma programação cultural a preços populares, o projeto 'Domingo no TCA' vai levar para o palco o cantor Gerônimo e a banda Mont Serrat para uma apresentação no dia 7 de fevereiro, a partir das 11 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). O ingresso custa R$ 1.

A apresentação, intitulada “Maré de Lançamento”, que será gravada em DVD, terá a participação especial da Orquestra Afro-Sinfônica, do maestro Bira Marques, e será dividida em quatro momentos temáticos - fogo, terra, ar e água.

No repertório do show, 20 canções, entre composições inéditas e sucessos da carreira do cantor e compositor baiano Gerônimo, como “É D’Oxum’ e “Oxossi”, dentre outras. Para o artista, a apresentação de "Maré do Lançamento" é bastante significativa para o contexto atual da música baiana.

"É um fluxo natural neste momento em que a musica da Bahia procura um norte. 'Maré de Lançamento' é o momento de novas águas que irão se renovar quando parece que nada irá mudar”, acrescentou Gerônimo, que no ano passado foi escolhido para ser o Rei Momo do Carnaval da capital baiana.

Projeto - O Domingo no TCA entra no seu quarto ano de produção trazendo para a o público atrações de qualidade a preços populares. A programação do projeto inclui espetáculos de dança, música erudita e popular, teatro, circo e filmes. As apresentações ocorrem sempre nas manhãs de domingo.

No ano passado, fizeram parte da programação shows do Domingo no TCA artistas como Moraes Moreira, Mariene de Castro e a banda Retrofoguetes, e peças como Policarpo Quaresma e O Sapato do Meu Tio, além das coreografias Isadora e Áfrika, com o Balé do Teatro Castro Alves.

| Serviço |

Projeto Domingo no TCA, com Gerônimo e Banda Mont Serrat

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quando: 7 de fevereiro, às 11 horas

Quanto: R$ 1,00 (à venda no mesmo dia, a partir das 9 horas).

adblock ativo