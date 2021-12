Geraldo Azevedo no ensaio de São João da Estakazero

Confira outra opções de programação no roteiro de música



O cantor, compositor e violinista Geraldo Azevedo vem a Salvador para participar de mais uma edição do Ensaio de São João da Estakazero. Neste ano, essa é a primeira vez que o artista pernambucano se apresenta na capital baiana. No repertório, os marcantes frevos de sua autoria, inspirados na bossa nova e nas composições de João Gilberto.





O evento, que acontece todas as sextas (até 28 de maio), a partir das 22 horas, no Bahia Café Hall, terá ainda o axé de Margareth Menezes, que participa da noite como convidada especial. No show, a musa baiana promete misturar o afropop ao forró pé-de-serra da Estakazero.

Para curtir o show, basta adquirir os ingressos nos balcões Pida, com valor antecipado de R$ 25 (pista) e R$ 60 (camarote). O acesso à festa também estará sendo vendido na bilheteria no evento no valor de R$ 30 (pista).

A vila junina do evento será inspirada na cidade de Cachoeira.



Veja Geraldo Azevedo cantando 'Dia Branco':





| Serviço |



Evento: Ensaios de São João

Atrações: Estakazero, Geraldo Azevedo e Margareth Menezes

Dia/Hora: Dia 23 de abril, a partir das 22 horas

Local: Bahia Café Hall – Av Luiz Viana Filho, Paralela

Ingresso: R$ 25 (pista antecipado) e R$ 60 (camarote); R$ 30 (pista na bilheteria)

Informações: (71) 3011-0090

