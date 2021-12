George Michael será transferido a prisão de regime aberto

O cantor britânico George Michael, condenado na terça-feira passada a oito semanas de prisão por dirigir sob efeito de drogas, será transferido na semana que vem a uma prisão de regime aberto. Fontes ligadas ao caso citadas pela agência local "PA" manifestaram que George Michael, de 47 anos, passará de preso de categoria C para categoria D, o que permitirá sua transferência a uma prisão com regime menos severo.







O cantor, cujo nome verdadeiro é Georgios Panayiotou, foi levado na terça-feira à prisão de Pentonville, no norte de Londres, por ordem da Justiça, que também confiscou sua licença para dirigir por um período de seis meses. Um porta-voz do Ministério da Justiça declarou que "os prisioneiros são transferidos no sistema penitenciário de acordo com suas necessidades e circunstâncias pessoais".

Michael foi detido em 4 de julho após bater seu carro de madrugada contra uma loja em Londres. Há menos de um mês, Michael se declarou culpado pelo crime de dirigir sob efeito das drogas e de posse de maconha.



O ex-membro do grupo Wham! tem um longo histórico de consumo de drogas e em maio de 2007 já se declarou culpado por dirigir drogado.

