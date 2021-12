George Michael é condenado a 2 meses de prisão por dirigir drogado

O cantor britânico George Michael foi condenado nesta terça-feira a oito semanas de prisão em um tribunal de Londres, depois que admitiu ter dirigido sob o efeito de drogas e a posse de maconha, acusações relacionadas a um acidente acontecido em julho.







O artista, cujo nome verdadeiro é Georgios Kyriacos Panayiotou, compareceu ao tribunal para ouvir a sentença. As acusações estavam relacionadas a um acidente que ocorreu na madrugada de 4 de julho, quando Michael bateu com o carro contra a fachada de uma loja de fotografia do elegante bairro londrino de Hamstead, perto de sua casa.









