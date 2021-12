Geisy Arruda aceita cachê de R$ 100 mil para disputar "A Fazenda 3"

A ex-aluna da Uniban Geisy Arruda está confirmada na terceira edição do reality show "A Fazenda", exibido pela Rede Record. Segundo informações publicadas nesta terça-feira, 18, no jornal O Globo, a moça aceitou entrar no programa mediante um cachê inicial de R$ 100 mil.

O reality show é disputado por celebridades que são confinadas em uma fazenda em Itu, no interior de São Paulo. Todos são obrigados a realizar tarefas rurais, como tirar leite de vaca e cuidar da limpeza do estábulo. Dado Dolabella e Karina Bacchi venceram as duas primeiras edições e levaram o prêmio de R$ 1 milhão, cada.

Geisy tem sido vista com frequência na mídia desde que foi hostilizada por colegas de faculdade em outubro de 2009. Ela foi assistir à aula com um vestido rosa e se tornou alvo de preconceito por parte dos demais estudantes. Vídeos com a cena foram parar na internet e o caso ganhou projeção nacional.

Desde então, Geisy foi capa de revistas, esteve no Carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, procurou namorado em um programa de televisão e investe em uma linha de roupas intitulada "mulheres de verdade". Agora, tudo indica que irá entrar no ramo de cosméticos.

