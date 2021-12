Gato visita universidade todos os dias e ganha até diploma na Inglaterra

Rolf tem uma família de cuidadores, mas há meses visita todos os dias o campus da Universidade de Warnick, na Inglaterra. Ele já se tornou um "aluno" - caso semelhante ao do gato Branco, da Fatec de Santos (SP).

De acordo com o Coventry Live, a família de Rolf já tentou de tudo para mantê-lo longe da universidade, mas ele adora o local. Helen, sua dona, diz que ele começou desaparecendo por quatro ou cinco dias, fazendo com que ela se preocupasse não sabendo se ele estava vivo ou morto. "Ele tem uma coleira com seu nome e nós começamos a receber ligações da Universidade de Warnick. Desde então, nós já recebemos contatos de 25 dos 30 departamentos diferentes que existem na instituição", disse ela ao portal.

"Ele entra nas aulas regularmente e, um dia, entrou em uma aula sobre o papel dos animais em Shakespeare, miando bem alto. Ele é amigo dos seguranças e eles o trazem de volta para casa o tempo todo", disse Helen.

Ela disse que seu gato é bastante diferente pois, geralmente, gatos domésticos costumam andar por volta de 200 metros longe de casa - mas Rolf chega a se distanciar até 3 quilômetros. E ele também é muito esperto para entrar nos lugares.

11.45pm Rolf (the Warwick campus cat) is hanging out between Radcliffe and WBS. @RolfatWarwick pic.twitter.com/loSdQz8e0v — David Coates (@DavidJCoates) 7 de agosto de 2018

"Os alunos o conhecem muito bem. Se eles vivem no térreo e deixarem as janelas de seus quartos abertas, eles vão encontrar algumas coisas bagunçadas e o gato dormindo em suas camas. Nós nos preocupamos que ele incomode os outros, mas as pessoas o adoram", contou Helen. O gato Rolf ficou tão popular que ganhou um perfil no Twitter e um diploma de aluno honorário da universidade.

