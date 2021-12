Gastronomia, Bahia e poesia

Nesta nossa conversa mensal, irei falar um pouquinho sobre os assuntos que mais gosto: gastronomia, Bahia, sustentabilidade e poesia.

Gastronomia é como a mulher amada: a beleza do prato tem que ter o seu sorriso. E só as conquistamos com criatividade, inteligência, estudando as formas, decifrando a órbita e traçando a rota.

Só assim faremos parte do seu ego, e em pouco tempo elas possuirão o limite para as cores em nossos olhos.

Gastronomia tem que ter raiz, tem que ser a cara da nossa terra, e tem que ser elaborada para os sentidos... e com muito amor!

Porque quando a alma sussurra ao coração, o paladar agradece. Não consigo conceber um corpo abastecido e uma alma faminta!

Nossa cozinha é, maciça e maravilhosamente, descendente dos negros africanos. Mesmo com muita dor e sofrimento, eles tiveram a sensibilidade para criar uma cozinha colorida, cheirosa, saborosa, inventiva, diversificada e de um sabor exótico inconfundível!

Temos que reverenciar nosso povo que nunca se abateu diante das adversidades e nunca perdeu a alegria.

E quando esta gastronomia vem permeada pela sustentabilidade, usando ingredientes sazonais, dando preferência a pequenos produtores rurais e pagando um preço justo, para que eles não desanimem e deixem de plantar (evitando com isso que espécies não industrializadas sejam extintas), ela se torna consciente, criativa, saudável e inteligente. Como é a nossa cozinha de origem.

Quando oferecemos um alimento saudável, estamos também protegendo pessoas e garantindo a sobrevivência do nosso planeta.

É importante que nos vejamos como parte integrante da natureza e não externos a ela. Como este assunto, sustentabilidade, é muito abrangente e importante, prefiro deixar um espaço só para ele em outra ocasião.

Pra não esquecer minha baianidade, continuo achando que eu sou eu, você é você, nicuri é coco duro e gosto mesmo é de: acarajé, cafuné, "mulé", café, bicho de pé... porque se o bicho não tiver de pé... a coisa pega!!! (risos)

Já ia me esquecendo da pimenta. Como falar sobre comida, Bahia, África sem falar da pimenta? Ela atiça o prazer e a alegria. Por isso a mulher baiana não pisca com os olhos... e sim com o corpo!

Cozinhar na Bahia é misturar nutrientes, mas com consciência afetiva. Afinal, somos da terra do abraço apertado, do aperto de mão forte, do xodó, do bem querer, do aconchego, do cafuné. Somos chegados a um carinho, a um chamego. Somos amantes inveterados e constantes no ninho, condenados a morrer no leito inquieto do prazer. Somos da terra da gastronomia, da poesia e da alegria. Somos da Bahia!!!

