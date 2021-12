Garotada aproveita versão de sarau com Brown e convidados

A banda Do Ré Mi Lá, Carlinhos Brown e Saulo comandaram, nesta segunda-feira, 12, o segundo dia de festa do Sarau Kids - Especial Dia das Crianças, que ocorreu no Museu du Ritmo, bairro do Comércio e reuniu centenas de crianças, jovens e adultos.

Quem iniciou a noite foi a banda baiana Do Ré Mi Lá, que há um ano anima festas infantis. Com repertório animado e muitas brincadeiras a banda conquistou a garotada.

Já o Cacique do Candeal, anfitrião do evento dedicado às crianças, caprichou no repertório infanto-juvenil e cantou Paxuá e Paramim, músicas que fazem parte da trilha dos personagens criados por ele. Durante o show várias crianças subiram ao palco para cantar e tocar com Brown.

Palco

"Miguel está adorando. Ele cantou e dançou o show inteiro. Achei demais essa iniciativa. Vai ser inesquecível", disse a psicóloga Andreia Moraes que levou o filho para ficar um pouco em cima do palco.

Já a apresentação musical de Saulo, que encerrou a noite, foi escolhida com base no álbum infantil "Casa Amarela", lançado em 2008 em parceria com Ivete Sangalo.

Empatia

Entre as músicas tocadas estavam, "Enfim Vencer", "Sensacional" e "Casa Amarela". Saulo não deixou de fora "Carimbador Maluco", de Raul Seixas, e "Aquarela", de Toquinho. "As crianças têm uma empatia por mim. Achei maravilhoso o convite de Brown para tocar para os pequenos", afirmou.

O Sarau Kids é realizado pela Candyall Entertainment, com apoio do Fazcultura e apoio do Hotel Sheraton da Bahia, Shopping Bela Vista, Home Design e com o patrocínio da cervejaria Schin.

