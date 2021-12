GAP inaugura loja em Salvador

A tradicional varejista de moda norte-americana GAP chegou nesta semana à capital baiana. A terceira loja do Nordeste e 12ª do País foi inaugurada no Salvador Shopping. De acordo com Carolina Correa, gerente de marketing da GAP no Brasil, era apenas uma questão de tempo a chegada da marca no cena baiana.

"O grupo é proprietário da Luigi Bertolli e a loja de Salvador ocupa o top três da rede. Temos experiência do potencial de vendas da cidade". Ela aponta que a loja de 806 m² precisa ser grande para abrigar as quatro linhas internas da GAP: masculino, feminino, infantil e bebê.

Conexão internacional

Carolina explica que a loja funciona exatamente com os mesmos produtos que a GAP trabalha no resto do mundo. "Toda essa equipe de produto está em Nova York fazendo compra de coleção junto com todas as outras GAP internacionais", completa.

Por conta do clima, todas as lojas nacionais precisam trabalhar com a sazonalidade reversa. No entanto, isso não impede que as peças-chave, como o clássico jeans, as camisetas brancas básicas, as calças cáqui e o xadrez, sejam itens sempre disponíveis.



"Não somos fast fashion. A nossa visão de moda é diferente. A estrutura de coleção da GAP é a renovação dos clássicos, a base do armário".

