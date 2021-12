'Gangnam Style', do Psy, perde o posto de campeão de visualizações no YouTube

O clipe oficial de See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Put, lançado em abril de 2015, ganhou a coroa de vídeo mais visto, ultrapassando a marca de 2,895 bilhões de views. A música foi tema do filme Velozes e Furiosos 7 e homenageia o ator Paul Walker, que morreu em 2013.

Em julho de 2012, o artista sul-coreano Psy lançava Gangnam Style, o clipe que, alguns meses depois, 'quebrou' o contador do YouTube ao alcançar mais de 2,894 bilhões de visualizações. O vídeo seguiu como o campeão de visualizações na plataforma até esta semana, mas, agora, perdeu o posto.

Em terceiro lugar de visualizações, está o clipe oficial de Sorry, de Justin Bieber. Um destaque da lista dos vídeos mais visualizados, porém, é Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, que já tem mais de 2,484 bilhões de visualizações. O clipe foi lançado a menos de seis meses, enquanto outros vídeos da lista foram lançados há, no mínimo, mais de um ano.

