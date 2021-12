Gamepólitan deve reunir cinco mil participantes em Salvador

O festival de jogos Gamepólitan acontece nos dias 27 e 28 de julho, no campus Paralela da Unijorge. O maior evento de games das regiões Norte e Nordeste espera reunir cerca de cinco mil gamers, competidores e apaixonados por jogos. Os ingressos antecipados custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e o preço promocional custa R$ 25 + 1 kg de alimento não perecível. A entrada para o evento pode ser comprada no site da Gamepolitan.

Nesta edição, o festival leva ao público a diversão com jogos de tabuleiro, games analógicos, arenas de dança digital, torneio de futebol digital, cosplays, além de rodas de bate-papo com especialistas do mundo eletrônico.

A gestora de conteúdo Evelling Castro explica que o festival possibilita que os games sejam uma ferramenta para educar e melhorar as relações entre pessoas. "Os jogos analógicos e a cultura maker são fortes ferramentas para o fomento da educação e a propagação de boas práticas no âmbito social. Jogos empoderam e melhoram as capacidades cognitivas de quem os desenvolve e os pratica. Na Bahia, nós trabalhamos para promover este cenário e sempre oferecer experiências diferenciadas ao usuário”, explica Evelling.

