'Game of Thrones' lidera o número de indicações no Emmy

Os indicados em 11 categorias do Emmy Awards 2015 foram revelados na manhã desta quinta-feira, 16, em um evento transmitido ao vivo pela internet. A cerimônia foi apresentada por Uzo Aduba (Orange is the new Black) e Cat Deeley (So you think you Can Dance).

Concorrendo em 24 categorias, a série Game of Thrones lidera a premiação. American Horror Story: Freak Show tem 19 indicações. Das séries de comédia, Veep lidera com nove indicações.

A 67ª edição do prêmio, voltado para as produções da televisão norte-americana, será realizada em 20 de setembro no Microsoft Theater (antigo Nokia Theatre), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Andy Samberg será o apresentador da premiação. Pela primeira vez desde 2009, Jim Parsons, o Sheldon Cooper de Big Bang Theory, não foi indicado.

