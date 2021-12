Galerista afirma que mercado para foto na Bahia é pequeno

A ênfase em relação ao papel do Estado na promoção da fotografia tem razão de ser. E ainda assim, pelo terceiro ano, o Instituto Casa da Photografia não consegue realizar o evento A Gosto da Fotografia, que durante este mês promovia exposições e debates em Salvador.

"A fotografia não está mais contemplada nos editais, não por culpa do Estado, mas talvez pelas comissões julgadoras, que não veem a necessidade de contemplar outras vertentes", avalia Marcelo Reis.

Para ele, os fotógrafos só podem recorrer ao Estado, pois a iniciativa privada não considera a fotografia como uma razão para justificar investimento.

A Funceb, por sua vez, tem nos Salões de Artes Visuais o principal programa de ação. E, de acordo com a coordenadora Luciana Vasconcelos, entre pinturas, gravuras, esculturas e video-arte, nos últimos anos 40% das obras selecionadas são fotografias. "Os artistas têm utilizado a fotografia como meio de expressão e muitas vezes foram premiados".

Destaque

O galerista e marchand Paulo Darzé considera que há muito a fotografia deixou de ser subalterna em relação às outras linguagens artísticas e, no dia de hoje, há o que se comemorar.

"Temos grandes fotógrafos e artistas que passaram por aqui, como Pierre Verger, Mario Cravo Neto, Miguel Rio Branco e Christian Cravo, com destaque no cenário nacional, tanto na qualidade como no consumo".

Para ele, o mercado para a fotografia na Bahia existe, mas é pequeno, e por diversos motivos: "Aqui é muito úmido, o maior concorrente para que a fotografia não deslanche são problemas climáticos".

Ele se refere à conservação das obras, por causa da salinidade e umidade da cidade. "Se uma foto ou desenho não for muito, mas muito bem emoldurado, com padrão museológico, é um problema".

E faz coro à realidade dos fotógrafos em Salvador: "Não temos iniciativa privada para nada, só axé. O problema da iniciativa privada é porque quer retorno e as artes plásticas não têm o destaque que a música tem na Bahia" .

Persistindo as condições atuais, segundo o marchand, não é difícil prever os efeitos. "Infelizmente, se não tem incentivo, isso às vezes desestimula os artistas. A produção de fotografia é muito cara, os equipamentos, a revelação, o emolduramento. Ou você faz com todo o requinte que a fotografia exige, ou ela vai sumir no tempo e no espaço".

