Gal Costa é a convidada do Conversa Brasileira

A atração que vai ao ar todos os domingos sempre a partir das 21h, traz um papo descontraído do apresentador Leleco Junior com nomes da MPB. O ouvinte da 103,9 tem a oportunidade de conhecer mais da história do seu artista favorito, bastidores do show bis e ouvir canções marcantes.

Neste domingo, 19, às 21h, o Conversa Brasileira traz uma entrevista com Gal Costa. Ela vai falar sobre sua infância, a relação com a mãe, a paixão pela música, a forte influência de João Gilberto e seus shows pelo Brasil.

