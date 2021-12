Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Denso, alegre e jovial é como Gal Costa define Estratosférica, álbum lançado em maio, que marca seus 50 anos de carreira e ganha vida nos palcos neste fim de semana. A estreia da turnê acontece domingo, 27, às 20 horas, no Teatro Castro Alves.

"Estratosférica é um nome espetacular e como é o título de uma canção que está no disco não poderia deixar de batizá-lo com este nome. Vamos voar nesta nave com prazer inimaginável. Ser estratosférico na alegria, na ousadia, na fantasia", conta a baiana, para quem comemorar a data e estrear o espetáculo em sua terra tem um significado especial.

"Estamos todos animados e com ganas de fazer uma coisa linda. Acho Estratosférica jovial e o mais palatável dos trabalhos que fiz ultimamente".

A turnê prevê 60 apresentações no Brasil e no exterior, até junho do próximo ano. Mas, levando em conta o sucesso do disco anterior, Recanto (2011), que além dos fãs cativos despertou o interesse de um público mais jovem, Gal Costa acredita que a temporada vai se estender.

"Estratosférica está sendo muito bem vendido e executado nas rádios. Tem um pouco do clima dos shows que tenho feito. Canto o repertório do disco e canções que gravei e também que nunca cantei antes. Acho que vai ser muito bacana".

Repertório

Entre outras canções do lançamento, a cantora apresenta a música-título do disco, de Junio, Céu e Pupillo, e Quando Você Olha Para Ela, composição de Mallu Magalhães, que emplacou nas rádios. Já Vingança, de Lupicínio Rodrigues, e Os Alquimistas Estão Chegando, de Jorge Ben Jor, nunca foram gravadas por ela.

Há espaço também para clássicos conhecidos em sua voz, como Cabelo (Arnaldo Antunes e Jorge Ben Jor), Brasil (Cazuza, Nilo Romero e George Israel), Pérola Negra (Luiz Melodia), Não Identificado e Como 2 e 2 (ambas de Caetano Veloso).

"Durante os cinquenta anos da minha carreira cantei canções novas, antigas e de vários compositores que gosto. Um show é feito desta maneira. Esse é o bom tempero para um bom show", defende ela, que sobe ao palco acompanhada por jovens e talentosos músicos, como Pupillo (bateria), Mauricio Fleury (teclado), Fábio Sá (baixo) e Guilherme Monteiro (guitarra).

A renovação artística que começou com Recanto segue viva neste novo trabalho, que comemora os 50 anos de carreira da cantora, mas, antes de qualquer coisa, aponta para o futuro.

Aos 70 anos, Gal Costa continua com uma voz potente, capaz de fazer bem tudo o que se propõe. A isso ela atribui "garra e paixão pela música. Espírito jovial e vontade de romper, mudar, transformar. A música me alimenta e me dá energia. Me rejuvenesce e me ilumina".

Confira algumas das músicas:

Estratosférica

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Quando Você Olha Para Ela

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Cabelo

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Brasil

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Pérola Negra

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Não Identificado

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

Como 2 e 2

Verena Paranhos Gal convida a embarcar em sua nave Estratosférica

adblock ativo