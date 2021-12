Gael García Bernal anuncia que será pai pela 2ª vez

O ator mexicano Gael García Bernal informou nesta sexta-feira, 24, em sua página no Twitter que espera seu segundo filho junto à atriz argentina Dolores Fonzi. "Sim! Oficializamos o anúncio: habemus bebê a caminho. Felicidade tremenda e expansiva que compartilhamos com todos vocês. Abraços e pachanga", escreveu o ator.



O primeiro de seus filhos, Lázaro, nasceu em janeiro, em Madri, para onde o casal se mudou na reta final da gravidez para ter um pouco de tranquilidade, longe do assédio da imprensa de seus respectivos países.

adblock ativo