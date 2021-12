Gabriela Pugliesi 'brinca' com nudes mandadas para o marido

A blogueira fitness Gabriela Pugliesi recebeu com bom humor as nudes enviadas ao seu marido, Erasmo Viana, um dos participantes da nova temporada de O Aprendiz. O modelo de 33 anos está confinado para participar do programa, então deixou sua conta do Instagram conectada no celular da esposa.

"Eu queria dar um recado pra vocês, meninas, mulheres, senhoras. Em três dias, o que eu recebi de 'periquita', não é normal. Eu só queria dizer que não é o Erasmo que está recebendo as 'periquitas', sou eu, porque eu estou logada no Instagram dele, então está sendo em vão vocês mandarem nudes", relatou nos stories do Instagram de Erasmo.

Em seguida, 'brincou' com a situação e deixou um recado para as meninas: "Nada contra, não julgo ninguém, cada um faz o que quer, manda o que quer, mas assim, está sendo em vão porque realmente não está indo pra pessoa que você está achando. É só pra poupar mesmo você de tirar foto e mandar porque ele não tá vendo e não vai ver, porque eu apaguei. Não vou te expor, sou 'de boa' e você pode voltar a mandar quando ele voltar a usar o Instagram dele".

