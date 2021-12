Gabriela Duarte está disposta a posar nua na Playboy

Intérprete da personagem Jéssica na novela “Passione”, Gabriela Duarte não descarta a possibilidade de posar nua e, de quebra, mudar um pouco a imagem de bem comportada que ela diz ter perante a opinião pública.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, 14, no site Terra, a atriz está disposta a fazer o ensaio sensual para a Playboy e se diz satisfeita com a repercussão da sua personagem, que é muito diferente dos papéis com os quais estava acostumada a trabalhar. "Fisicamente eu me garanto, mas se a Playboy demorar muito...", brincou.

"É muito chato entrar no piloto automático. Na minha trajetória, mesmo tentando buscar oportunidades diferentes, elas não vinham", conta.

Gabriela também se queixou das comparações com a mãe e revelou que já passou por um momento de crise por causa da sua profissão: "É muito chato as pessoas acharem que eu sou ela, não somos uma geleca. Por muito tempo, eu me senti de mãos atadas. Sempre tive um olhar crítico sobre a carreira da minha mãe, tenho opiniões diferentes".

