Gabriel Diniz, do hit Jenifer, morre em acidente de avião em Sergipe

Um avião que transportava o cantor Gabriel Diniz, famoso pelo hit 'Jenifer', caiu no começo da tarde desta segunda-feira, 27, numa área de manguezal em Estância, no sul de Sergipe.

Além do músico de 28 anos, outros 2 passageiros estavam a bordo do avião monomotor fretado. Por volta das 14h, a assessoria do artista confirmou a morte ao Portal A TARDE.

O velório será aberto ao público nesta terça-feira, 28, a partir das 8h no ginásio Ronaldo Cunha Lima, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa. Após a cerimônia, o enterro acontecerá no Parque das Acácias.

Documento do cantor foram localizados na aeronave

O cantor se apresentou na noite do domingo, 26, em um evento no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Ele chegou a postar, em seu Instagram pessoal, uma imagem do avião que o levou até lá.

No início da manhã, Dniz compartilhou vídeos informando sobre sua agenda de shows na semana, que incluía apresentações em São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Pará.

