Gabriel Braga Nunes: "Laerte é o herói romântico da trama"

Gabriel Braga Nunes não teve nem tempo para descansar. Após finalizar o trabalho em Saramandaia, mergulhou fundo no projeto do personagem Laerte, de Em Família. E diz não ter se arrependido por adiar suas férias.

Vivendo mais um protagonista da carreira, ele conta que Laerte tem o perfil perfeito do herói romântico que o folhetim pede e garante que os telespectadores irão notar isto com o decorrer da trama. Cheio de gás para encarar a maratona de gravação dos próximos meses, o ator conta que o prazer no que faz supera qualquer barreira, cansaço ou até mesmo cobranças. Não é à toa que desde que voltou para a TV Globo, há três anos, ele já acumulou quatro trabalhos importantes e, pelo visto, outros grandes virão pela frente.

No começo da trama, Laerte tem uma adolescência truculenta e vai embora do País, encontra novo amor. Em algum momento você se identifica com o personagem?

Diria que fisicamente nós somos bem parecidos (risos). Afinal, temos o mesmo biotipo. Outro dia estava andando no corredor do estúdio e me chamaram de Laerte. Acho que alguém se confundiu (risos).

Qual a importância do trabalho do ator Guilherme Leicam, que deu vida a Laerte na fase adolescente? De alguma forma lhe ajudou na condução do personagem na terceira fase da novela?

Os diretores dedicaram bastante tempo e atenção para a escalação do elenco jovem. E é, de fato, muito importante porque foi uma responsabilidade grande que os meninos tiverem. Assistindo às cenas, fiquei muito feliz com o resultado. Se eles foram, como o caso do Guilherme (Leicam), selecionados, é porque se pareciam ou tinham algo a ver comigo e com os outros atores. Quando eu assisti às cenas dele, comecei a pautar muitas coisas que eu quero fazer com o Laerte agora.

Apesar dos vários trabalhos que você acumula na sua carreira, agora é a primeira vez que você trabalha com Humberto Martins. Como tem sido a experiência de formar a parceria com o ator?

Pois é... com o Humberto (Martins) é a minha primeira experiência. Nós nunca trabalhamos juntos, estivemos na beirinha de acontecer, mas não deu. A novela reserva cenas fortes para nós dois.

Desde que retornou para a TV Globo você já engatou, em três anos, quatro novelas e com papéis de destaque. Esperava uma volta tão promissora?

Eu comecei fazendo a novela Razão de Viver (no SBT), em 1996. Então, já são 18 anos e foram umas 20 novelas. Quer dizer, a minha relação com a TV é intensa há muito tempo. Não canso, ainda mais quando estou envolvido com o trabalho, satisfeito. Fico muito feliz com os personagens e de fazer um trabalho atrás do outro. No caso de Em Família, eu estava gravando Saramandaia e já estava estudando o texto da novela. Eu saio de casa bem estimulado e posso garantir que estou num momento feliz da minha profissão.

Na segunda fase, Laerte se mostra agressivo, ciumento, inconsequente. Não ficou com receio de as pessoas terem rejeição ao personagem na terceira fase da novela?

Ele comete erros fortes na adolescência, mas todos nós sabemos que a adolescência é um período de risco em todas as famílias. Quem nunca teve um primo, um irmão, que deu trabalho para os pais na adolescência, não é verdade? Acho que condenar alguém por deslizes da adolescência é um pouco prematuro e preconceituoso.

Na trama, Laerte namora Verônica, mas não se esquece de Helena. Como ele vai conduzir a relação, dividido entre dois amores?

O amor entre ele e Helena é um tipo de amor que sobrevive ao tempo, que quando parece que terminou, renasce. Talvez até esses dois não tenham a noção exata do tamanho desse amor porque ambos estão afastados e decidiram esquecer um do outro. Mas o público percebe que o amor está ali latente, ainda pautando a vida deles.

