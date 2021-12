Funk e sertanejo ficam no topo em 2013

O ano de 2013 foi o ano em que o funk se tornou rentável para o sistema mainstream da música. As músicas Louquinha, de Dennis DJ (originalmente um funk, mas gravada como um híbrido pelos sertanejos João Lucas e Marcelo), e Amor de Chocolate, de Naldo Benny, foram respectivamente a primeira e a segunda colocadas no ranking das casas de diversões (as músicas da noite, as mais tocadas em boates, drinquerias e clubes) do ranking do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos (Ecad), em prévia divulgada nesta quinta-feira, 9.

"Loooooouca, louquinha/ Dá uma empinadinha/ Dá uma agachadinha/ Você tá soltinha/ Qué isso, gatinha?", diz a letra, um primor de elaboração formal que virou sucesso dos rala-buchos de periferia às academias de classe média alta. Anitta (com Show das Poderosas) ficou em 6º no ranking das casas de diversões e em 12º no ranking das rádios. MC Bola, com Ela é Top, ficou em 11º nas casas de diversões.

O sertanejo universitário continuou forte, ocupando lugares estratégicos em todas as listas - na área de música ao vivo, seis são do estilo. Destaque para Flor (Zé Henrique e Gabriel), Camaro Amarelo (Munhoz e Mariano), Sinal Disfarçado (Zé Ricardo e Tiago), Gatinha Assanhada (Gusttavo Lima) e Vidro Fumê (Bruno e Marrone).

Com Esse Cara sou Eu, lançada em novembro de 2012, Roberto Carlos continuou frequentando bem o dial das rádios (é o terceiro mais tocado nas rádios em geral, o primeiro nacional) e os shows ao vivo (5ª colocação). Mas Roberto não dominou nas casas de diversões.

Entre os internacionais, destacou-se nas rádios brasileiras o trio de house sueco Swedish House Mafia, em segundo lugar geral no dial AM e FM com o hit Don’t You Worry, Child - o folk singer Jason Mraz ficou na ponta do ranking, com o 93 Million Miles. O indefectível Calvin Harris, com Feel So Close e We Found Love, dominou nas casas de diversões.

Um hit indie, I Follow Rivers, da sueca Lykke Li, é a surpresa das rádios. E o americano Bruno Mars segue sendo o hitmaker mais presente da década.

