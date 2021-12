Fundador do grupo Os Ingênuos tem morte cerebral confirmada

O violonista Edson Santos, mais conhecido como Edson 7 Cordas, fundador do grupo de choro Os Ingênuos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta, 8, pela manhã, no Hospital Roberto Santos. O músico foi internado na noite de quarta, 7, devido a um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o produtor do grupo, o óbito ainda não foi decretado porque os outros órgãos de Edson ainda funcionam. Familiares de Edson estão reunidos com os médicos no hospital a espera da evolução do quadro.

Edson é considera um dos principais violonistas de 7 cordas da Bahia, dai o apelido. Com 71 anos e 50 de carreira, ele fundou Os Ingênuos em 1973. Dois anos mais tarde, Cacau do Pandeiro, companheiro do músico até hoje, se juntou ao grupo de choro.

Em 1977, Edson, junto com Os Ingênuos, e Paulinho da Viola fundaram o Clube do Choro com apresentação no Teatro Castro Alves. Em seguida, produziu diversos shows convidando artistas como Altamiro Carrilho (flauta), Abel Ferreira (clarinete), Ademildes Fonseca (cantora), Zé da Valha (trombone), Waldir Azevedo (cavaquinho) e Avena de Castro (cítara) para a se apresentarem na Bahia.

Em 39 anos de carreira dentro dos Ingênuos, o violonista gravou sete registros musicais entre vinis, CDs e DVD. Esses projetos contaram com participações especiais artistas como os Paulo Moura, Orlando Silveira, Rafael Rabello, Fred Dantas e Altamiro Carrilho. Atualmente, completam o grupo de choro os músicos Jailson Coelho (violão 6 cordas), Eduardo Santos (Flauta), Júlio Caldas (Bandolin) e Dudu Reis (Cavaquinho).

