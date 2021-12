Fundação Pedro Calmon tem novo presidente

Zulu Araújo tomou posse como novo diretor geral da Fundação Pedro Calmon, órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), nesta segunda-feira, 9. A solenidade aconteceu na Sala Walter da Silveira (Biblioteca Pública do Estado), nos Barris, e reuniu gestores públicos, dirigentes, lideranças de movimentos sociais, artistas e público ligado às áreas de atuação da Fundação, como Bibliotecas, Livro e Leitura, Memória e Arquivo Público, além do secretário de cultura do estado, Jorge Portugal.

Zulu assume o cargo que foi ocupado até então pela produtora cultural, Fátima Fróes. Em sua trajetória destaca-se um vasto currículo na promoção, pesquisa e divulgação da cultura brasileira, experiência adquirida na gestão de diversos eventos culturais no Brasil e no exterior, entre os anos de 2003 a 2007.

Entre 2007 e 2010 Zulu Araújo presidiu a Fundação Cultural Palmares, que é ligada ao Ministério da Cultura. Entre 2011 e 2012 foi diretor da Casa da Cultura da América Latina, na Universidade de Brasília (UnB).

Para o novo diretor geral a prioridade será consolidar a Fundação em meio à sociedade baiana enquanto instituição forte e próxima dos cidadãos. "Trabalharemos com afinco na perspectiva de ampliar o acesso do público às políticas de valorização da leitura, a acervos raros e de valor inestimável para a memória e história da Bahia e pelo fortalecimento das Bibliotecas Públicas em todo estado", disse Zulu.

Perfil

Zulu Araújo é natural de Salvador e também formado em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia. Foi diretor de Cultura e Conselheiro do Grupo Cultural Olodum durante 10 anos, administrador e coordenador cultural da Praça do Reggae, assessor do Grupo Cultural Malê, assessor especial da Secretaria de Cultura da Bahia e da Fundação Cultural do Estado, entre outros cargos. Em 1995, atuou como coordenador-geral da celebração dos 300 anos de Zumbi dos Palmares.

adblock ativo