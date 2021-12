Fundação Pedro Calmon lança prêmio de R$ 7 milhões para Cultura

Foi publicado nesta terça-feira, 8, no Diário Oficial do Estado, o Prêmio Fundação Pedro Calmon, que visa premiar cerca de 350 propostas, com cerca de R$ 7 milhões em toda a Bahia. Os projetos e iniciativas dos segmentos livro, leitura, bibliotecas comunitárias e arquivo já podem participar do Programa Aldir Blanc, gerido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura (Secult).

Os projetos culturais podem ser enviados para a a Fundação Pedro Calmon até o próximo dia 27 de outubro. O prêmio não terá prorrogação de inscrição.

O objetivo é de reconhecer e fomentar as iniciativas culturais da sociedade civil que tenham por finalidade preservar e divulgar o acervo documental; estimular e promover as atividades relacionadas com bibliotecas, assim como, promover ações de fomento e difusão do livro e da leitura nos diversos territórios de identidade do Estado da Bahia.

De acordo com informações da Fundação Pedro Calmon, o prêmio é voltado para o reconhecimento às iniciativas culturais da sociedade civil nos processos de criação, produção, difusão, formação, pesquisa e outras expressões culturais.

O Prêmio, segundo o diretor geral da fundação, Zulu Araújo, “contemplará todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Teremos ações afirmativas em todas as categorias, proporcionando a inclusão plena de nossos artistas, técnicos e trabalhadores”.

Na categoria Livro e Leitura serão 50 iniciativas premiadas no valor individual de R$25 mil, além de R$2 milhões para apoio a eventos literários. Também serão 50 projetos para Bibliotecas Comunitárias, no valor individual de R$ 25 mil.

Já no campo da Memória serão premiados 200 iniciativas de pesquisadores no valor unitário de R$ 4.250 mil, totalizando um valor de premiação de R$ 850 mil. E na categoria Arquivo, 40 iniciativas de instituições custodiadoras de acervos arquivísticos serão premiados no valor de R$ 41.250 mil, totalizando R$ 1.650 milhão.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da Secult.

